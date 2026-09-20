Доктор Мясников: Есть привычки, способные защитить от рака кишечника

Доктор Александр Мясников назвал привычки, способные снизить риск возникновения рака кишечника. Одна из них звучит особенно неожиданно.
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