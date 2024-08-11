Налоговый вычет за ГТО: новый стимул для здорового образа жизни Ольга ВайленкоС начала 2024 года российские граждане, которые сдали нормативы ГТО (Готов к труду и обороне) и получили соответствующий знак отличия, могут претендовать на налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей за налоговый период.