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Налоговый вычет за ГТО: новый стимул для здорового образа жизни

Налоговый вычет за ГТО: новый стимул для здорового образа жизни

Налоговый вычет за ГТО: новый стимул для здорового образа жизни Ольга ВайленкоС начала 2024 года российские граждане, которые сдали нормативы ГТО (Готов к труду и обороне) и получили соответствующий знак отличия, могут претендовать на налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей за налоговый период.

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