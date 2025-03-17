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Глаза выдают деменцию за 12 лет до диагноза: ученые нашли неожиданный способ раннего выявления деградации

Глаза выдают деменцию за 12 лет до диагноза: ученые нашли неожиданный способ раннего выявления деградации

Глаза могут многое рассказать о здоровье нашего мозга. Последняя работа ученых позволила установить, что неспособность выполнять простейшие тесты на визуальное восприятие — один из самых ранних признаков снижения когнитивных способностей.

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