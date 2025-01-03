Эксперт предупредил о схожести мошеннических сайтов с настоящими

Иногда мошеннические сайты отличаются от настоящих лишь одним символом. Об этом 3 января заявил глава направления по развитию стратегии информационной безопасности IT-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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