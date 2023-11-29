Актриса из «Секса в большом городе» объявила голодовку ради перемирия в Газе

Американская актриса Синтия Никсон, наиболее известная российскому зрителю по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», объявила о пятидневной голодовке ради полного прекращения военных действий в секторе Газе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии