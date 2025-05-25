Новый полимер обеспечивает органическим солнечным элементам эффективность около 20 процентов при стоимости в пять раз ниже

Исследователи из Чжэнчжоу добились 19,96-процентного КПД с помощью недорогого полимера, что стало важным шагом для органических солнечных батарей на пути к коммерческой жизнеспособности без ущерба для производительности и масштабируемости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии