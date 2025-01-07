Сергей Аксёнов поздравил крымчан с праздником Рождества Христова

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Рождества Христова. Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым«Поздравляю православных христиан с великим и светлым праздником Рождества Христова! Это один из самых любимых в нашем народе праздников.