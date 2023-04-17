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Российские военные ликвидировали три украинских ДРГ под Купянском

Российские военные ликвидировали три украинских ДРГ под Купянском

Военнослужащие группировки «Запад» Вооруженных сил России выявили и ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы украинских войск на Купянском направлении.

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