Гренцгенгеры: как немцы из ГДР наживались на СССР

Германскую демократическую республику (ГДР) часто называли «витриной социализма» — снабжение здесь было на порядок лучше, чем в других странах лагеря, что наглядно демонстрировало Западу достижения и преимущества социалистического строя и образа жизни.
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