Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Игорному бизнесу в России предрекли масштабную оптимизацию расходов

Игорному бизнесу в России предрекли масштабную оптимизацию расходов

Игорный бизнес в России сталкивается с падением маржинальности даже у лидеров отрасли. Самый показательный пример — сочинская игорная зона «Красная Поляна», где работает ООО «Домейн», один из крупнейших операторов азартных игр в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии