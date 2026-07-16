Игорному бизнесу в России предрекли масштабную оптимизацию расходов

Игорный бизнес в России сталкивается с падением маржинальности даже у лидеров отрасли. Самый показательный пример — сочинская игорная зона «Красная Поляна», где работает ООО «Домейн», один из крупнейших операторов азартных игр в стране.
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