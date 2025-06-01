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Народ сказал «нет», Брюссель — «да»: Орбан заявил, что элитам все равно на мнение граждан по вступлению Украины в ЕС

Народ сказал «нет», Брюссель — «да»: Орбан заявил, что элитам все равно на мнение граждан по вступлению Украины в ЕС

Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press Жители стран Евросоюза выступают против вступления Украины в сообщество, но политические элиты их не слышат, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

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Комментарии
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Лев Добрый
Европейская демократия - это когда, так называемые элиты, ложат на мнение граждан Европы огромную кучу дерьма!😱👈
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