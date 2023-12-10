Стресс, здоровье и долголетие: секреты от кардиолога Анны Кореневич Ольга ВайленкоВрач-кардиолог Анна Кореневич поделилась ключами к увеличению продолжительности жизни, утверждая, что отсутствие стресса является одним из основных факторов благополучного состояния.
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