Скотт Фостер и Тони Бразерс – среди 12 судей, выбранных для работы в финальной серии НБА

Противостояние «Бостон» – «Даллас» будут обслуживать Скотт Фостер, Тони Бразерс, Марк Дэвис, Джеймс Кэйперс, Зак Зарба, Джон Гоубл, Дэвид Гатри, Билл Кеннеди, Джон Тивен, Кортни Кирклэнд, Джеймс Уильямс и Кевин Скотт.
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