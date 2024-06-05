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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скотт Фостер и Тони Бразерс – среди 12 судей, выбранных для работы в финальной серии НБА

Противостояние «Бостон» – «Даллас» будут обслуживать Скотт Фостер, Тони Бразерс, Марк Дэвис, Джеймс Кэйперс, Зак Зарба, Джон Гоубл, Дэвид Гатри, Билл Кеннеди, Джон Тивен, Кортни Кирклэнд, Джеймс Уильямс и Кевин Скотт.

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