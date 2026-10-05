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США вывели все бомбардировщики B-1 после неслучившегося теракта в Британии

США вывели все бомбардировщики B-1 после неслучившегося теракта в Британии

Alastair Grant/AP/TASS Соединенные Штаты после инцидента на военной базе Фэрфорд в Великобритании решили вывести с нее все бомбардировщики B-1.

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