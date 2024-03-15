Роструд разрешил увольнять россиян, раскрывающих размер зарплат своих коллег

Если работник разглашает персональные данные коллег, например данные об их заработной плате, к нему можно применить дисциплинарное взыскание (замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям).
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