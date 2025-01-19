Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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NYT: в США понимают, что РФ сохранит освобожденные территории

NYT: в США понимают, что РФ сохранит освобожденные территории

В администрации уходящего президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа осознают, что Россия сохранит за собой освобожденные территории при заключении сделки с США по мирному урегулированию на Украине, пишет издание New York Times.

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