"Зенит" приобрел вратаря Латышонка у "Балтики" за 10 миллионов рублей

Футбольные трансферы продолжают развиваться вокруг "Зенита" и других команд российской премьер-лиги. По последним данным, санкт-петербургский клуб планирует приобрести вратаря Евгения Латышонка у "Балтики" за 10 миллионов рублей.
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