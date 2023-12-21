Без аварий. В СГК рассказали, как Барнаул пережил морозы и готовится к новым

А также о проведенной в 2023 году работе по улучшению системы теплоснабжения и планах на 2024-й Вложения в теплосетевой комплекс Барнаула, которые Сибирская генерирующая компания проводит с 2020 года, позволили существенно модернизировать сети и объекты генерации.