Без аварий. В СГК рассказали, как Барнаул пережил морозы и готовится к новым

А также о проведенной в 2023 году работе по улучшению системы теплоснабжения и планах на 2024-й Вложения в теплосетевой комплекс Барнаула, которые Сибирская генерирующая компания проводит с 2020 года, позволили существенно модернизировать сети и объекты генерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии