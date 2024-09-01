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Царьград

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2 сентября во Владимирской области нельзя будет купить алкоголь

2 сентября во Владимирской области нельзя будет купить алкоголь

Запрет будет действовать весь день во всех розничных магазинах.2 сентября во Владимирской области нельзя будет купить алкоголь.

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