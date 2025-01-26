Китай продолжит сокращать отставание от США в сфере ИИ даже в условиях реали...

Китай продолжит сокращать отставание от США в сфере ИИ даже в условиях реализации проекта StargateУходящая неделя характеризовалась громкими инициативами новой американской администрации, среди которых для сегмента искусственного интеллекта важное значение имел проект Stargate, подразумевающий инвестиции в размере $500 млрд в инфраструктуру вычислительных центров на территории США в ближайшие четыре года.