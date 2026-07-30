Ретейлеры начали перекладывать риски утраты товаров на поставщиков

Российские торговые сети начали предлагать поставщикам новые условия сотрудничества, по которым ответственность за сохранность продукции может оставаться на производителе даже после передачи товара ретейлеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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