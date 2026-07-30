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Ретейлеры начали перекладывать риски утраты товаров на поставщиков

Ретейлеры начали перекладывать риски утраты товаров на поставщиков

Российские торговые сети начали предлагать поставщикам новые условия сотрудничества, по которым ответственность за сохранность продукции может оставаться на производителе даже после передачи товара ретейлеру.

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