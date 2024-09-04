Общий трафик Wink увеличился на 25% с конца июля

Рост трафика онлайн-кинотеатра Wink с конца июля составил 25%, при этом 95% от этого показателя пришлось на детский контент, в основном речь идет о мультфильмах, пишут «Ведомости» со ссылкой на генерального директора телекомоператора t2 (ранее Tele2) Антона Годовикова.