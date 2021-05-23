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Максим Галкин признался, что ему писали из тюрем

Максим Галкин признался, что ему писали из тюрем

44-летний артист Максим Галкин рассказал, как ему приходили странные письма. В программе «Сегодня вечером» на Первом канале ведущий Максим Галкин вспомнил, как однажды с ним произошел курьезный случай: «Очень давно, когда не было еще Интернета, одна бульварная газета опубликовала статью, в которой говорилось следующее: «У вас, дорогие читатели, столько просьб к нашим знаменитостям, что мы […] The post Максим Галкин признался, что ему писали из тюрем first appeared on Информационное Агентство 365 дней.

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