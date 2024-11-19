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Sky News: разрешение на применение Storm Shadow не даст Украине нужного эффекта

Sky News: разрешение на применение Storm Shadow не даст Украине нужного эффекта

Разрешение со стороны Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России будет иметь "лишь незначительный военный эффект" для Украины, поскольку количество соответствующего вооружения ограничено.

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