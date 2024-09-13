240 сотрудникам предприятий «Карелии Палп» вручены награды

Награждение специалистов – высоких профессионалов своего дела – приурочено к Дню работников леса В канун профессионального праздника сотрудники предприятий группы компаний перерабатывающего комплекса «Карелия Палп» получили награды федерального и регионального значения, а также корпоративные.