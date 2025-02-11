Банкам расширят меры против операций клиентов из базы мошенников

Российские банки смогут ограничивать денежные переводы между физлицами суммой до 100 тысяч рублей в месяц, если отправитель внесен в мошенническую базу данных ЦБ, но против него не возбуждено уголовное дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии