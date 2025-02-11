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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

Банкам расширят меры против операций клиентов из базы мошенников

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