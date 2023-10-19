Около 20 грузовиков с гуманитарной помощью войдут в Газу из Египта

После телефонного разговора между президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и президентом США Джо Байденом, Белый дом заявил, что около 20 грузовиков с гуманитарной помощью войдут в Газу с египетского Синайского полуострова в ближайшие дни.