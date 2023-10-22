Украинские артиллеристы начали применять на фронте 100-мм советские полевые пушки БС-3

Нехватка боеприпасов западных калибров, а также выход из строя поставленных западными спонсорами артиллерийских систем, заставляют командование ВСУ вытаскивать из арсеналов снятые с вооружения советские пушки и гаубицы.
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