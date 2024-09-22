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Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ боеприпасом «Ланцет»

Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ боеприпасом «Ланцет»

Минобороны России в воскресенье, 22 сентября, опубликовало кадры уничтожения самоходной гаубицы (САУ) 2С3 «Акация» Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области.

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