Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ боеприпасом «Ланцет»

Минобороны России в воскресенье, 22 сентября, опубликовало кадры уничтожения самоходной гаубицы (САУ) 2С3 «Акация» Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области.
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