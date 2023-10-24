Юбилей в интернате.

20 октября 2023 года секретарь Бобруйского епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский принял участие в торжествах, посвященных празднованию 70-летия государственного учреждения социального обслуживания ´Каменский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов´.
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