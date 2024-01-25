Хуситы заявили о поражении ракетой военного корабля США

Представители шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы), которые контролируют северную часть Йемена, заявили, что в ходе столкновения военно-морских сил группировки с американскими ВМС подбили один из кораблей противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии