Суд обязал чиновников отвечать за плохие дороги

Фото: globallookpress.com Седьмой кассационный суд общей юрисдикции постановил, казалось бы, очевидную вещь — указал, что чиновники должны хоть как-то мотивировать свои решения вместо того, чтобы заниматься отписками.
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