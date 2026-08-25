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На Украине платформы с военными грузами чередуют с пассажирскими вагонами

На Украине платформы с военными грузами чередуют с пассажирскими вагонами

Сегодня российский ударный дрон атаковал очередной железнодорожный состав. Государственное предприятие «Украинские железные дороги» сообщает, что БПЛА ударил по пригородному пассажирскому составу, следующему по маршруту Николаев — Долинская.

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