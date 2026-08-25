На Украине платформы с военными грузами чередуют с пассажирскими вагонами

Сегодня российский ударный дрон атаковал очередной железнодорожный состав. Государственное предприятие «Украинские железные дороги» сообщает, что БПЛА ударил по пригородному пассажирскому составу, следующему по маршруту Николаев — Долинская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии