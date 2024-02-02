Самая странная "калибровка": После этого удара "небратья" замолчали

"Калибровка" за время проведения СВО стала частым явлением. Проходит она довольно обыденно: с наступлением темноты с территории Курской области или Краснодарского края вылетает рой дронов (иногда до 50 штук за ночь), которые отрабатывают по стандартным целям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии