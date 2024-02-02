Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Pudikova
    Все будет хорошо!!!России грозит тих...
  • Юрис Хартманис
    Обидно"Подопытные нович...
  • Ed Red
    "они ушли не просто так обратно"  - это какой то дикий бред, ушли, потому как выгнали, иначе это уже измена. Сколько ...Генерал ВСУ преду...

Самая странная "калибровка": После этого удара "небратья" замолчали

Самая странная "калибровка": После этого удара "небратья" замолчали

"Калибровка" за время проведения СВО стала частым явлением. Проходит она довольно обыденно: с наступлением темноты с территории Курской области или Краснодарского края вылетает рой дронов (иногда до 50 штук за ночь), которые отрабатывают по стандартным целям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АМ
Александр Мор
Дурят народ жулики и воры. Сплошные сговоры и договорняки.
Ответить
17 час.
BB
Bолодя Bayram
да ладно,... не будет.. А что это, как не договорняки,с самого начала СВО. А там и с самого апреля 2014.
Ответить
17 час.
владимир несмеев
Мы же братья,а посему можем договорится.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх