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Экс-президент Нигерии: жертвами войны в Эфиопии стали 600 тыс. человек

Экс-президент Нигерии: жертвами войны в Эфиопии стали 600 тыс. человек

Около 600 тыс. человек погибли в результате боевых действий в регионе Тыграй на севере Эфиопии, заявил посредник на мирных переговорах, бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо в опубликованном 15 января интервью в газете Financial Times.

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