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Мировое обозрение

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Кремль заявил об отсутствии конкретики по посредничеству Уиткоффа и Кушнера

Кремль заявил об отсутствии конкретики по посредничеству Уиткоффа и Кушнера

Кремль пока не подтверждает информацию о том, что американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время активизируют свои посреднические усилия на украинском направлении.

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