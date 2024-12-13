В США обратились к Зеленскому: «Возьми трубку»

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис призвал Владимира Зеленского позвонить Владимиру Путину и Джо Байдену, чтобы остановить эскалацию конфликта на Украине, пока еще не стало слишком поздно.
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