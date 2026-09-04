Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

864 подписчика

Галичанин-русофоб: «Идёт тотальное истребление Киева. И как мы сможем парализовать воздушное пространство РФ?»

Галичанин-русофоб: «Идёт тотальное истребление Киева. И как мы сможем парализовать воздушное пространство РФ?»

Угрозы, которые озвучивает украинское руководство в адрес России, сладко выглядят для украинского обывателя, но на деле лишь ухудшают в итоге положение дел Киева, ведь украинская столица уже вторую неделю беспрерывно атакуется с воздуха.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым