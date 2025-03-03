Трамп под угрозой: Заговор европейских лидеров против американского президента? Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в политических кругах активно обсуждается вопрос о том, стал ли Дональд Трамп жертвой заговора со стороны европейских лидеров.
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