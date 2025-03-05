В Петербурге задержанный с наркотиками водитель изобличен в легализации доходов от запрещенных веществ

Его остановили на Мурманском шоссе В Петербурге задержанный водитель за незаконные производство и оборот наркотиков изобличён полицией в легализации наркодоходов, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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