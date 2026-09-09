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Царьград

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"Эталон" начал разбор опасных зданий на Электрозаводе

"Эталон" начал разбор опасных зданий на Электрозаводе

Компания "Эталон" начала разбор корпусов на территории Электрозавода в Москве. Не имеющие культурной ценности и не соответствующие требованиям безопасности здания частично демонтируются для сохранения исторических объектов и предотвращения возможных обрушений.

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