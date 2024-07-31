Кроме Краснодара: ведущие медицинские вузы России вновь подняли цены на образование

Кроме Краснодара: ведущие медицинские вузы России вновь подняли цены на образованиеВ московских медицинских университетах по отдельным направлениям плата за обучение выросла в среднем на 30%, в петербургских - на 15-20%, а в воронежском вузе по направлению «педиатрия» тариф и вовсе подскочил более чем наполовину.