Армия Буркина-Фасо нанесла мощный удар по террористам в провинции Суру

73 террориста ликвидировала армия Буркина-Фасо, 5 марта сообщает ИА Буркина (AIB). События развернулись 10 февраля 2025 года в провинции Суру, где террористы попытались атаковать военный отряд, базирующийся в Диуруме, коммуна Туган.
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