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Мировое обозрение

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Крабы нашли необычный способ путешествовать по океану: ракообразные используют морских змей

Крабы нашли необычный способ путешествовать по океану: ракообразные используют морских змей

Биологи из Университета Флориды под руководством Джозефа Пфаллера установили, что личинки прибрежных крабов целенаправленно используют пелагических морских змей в качестве живого транспорта для перемещения по открытому океану.

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