Франция заявила о планах использовать активы России для вооружения Украины

Глава МО Франции Лекорню пообещал ВСУ поставки на проценты с активов России Франция намерена продолжать помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), вскоре Париж планирует передать Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в 195 миллионов евро.
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