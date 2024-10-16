В Госдуме отказались поддержать альтернативу ЕГЭ

Депутат Государственной думы России от фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампред по просвещению Яна Лантратова сообщила, что комитет отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.