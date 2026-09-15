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Царьград

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УМВД Тюмени сообщило о 100% раскрываемости убийств в 2025

УМВД Тюмени сообщило о 100% раскрываемости убийств в 2025

Александр Смирнов из УМВД Тюменской области сообщил, что раскрываемость убийств и изнасилований в 2025 году достигла почти 100%.

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