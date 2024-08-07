В Курской области ситуация резко ухудшилась: Отбросить противника не удалось

Михаил Рябов. Информация на 06.08.2024 23:27 Несмотря на заверения чиновников о вытеснении противника с российской территории, к вечеру вторника стало ясно, что прорвавшиеся через границу из Сумской области ВСУ выбить из Курской области не удалось.
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