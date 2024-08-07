БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Курской области ситуация резко ухудшилась: Отбросить противника не удалось

В Курской области ситуация резко ухудшилась: Отбросить противника не удалось

Михаил Рябов.   Информация на 06.08.2024 23:27 Несмотря на заверения чиновников о вытеснении противника с российской территории, к вечеру вторника стало ясно, что прорвавшиеся через границу из Сумской области ВСУ выбить из Курской области не удалось.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
О каком начальном этапе речь идет ? Идет 3-й годв БД,а всё сопли жуют .Это что ПРедательство?
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16 час.

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