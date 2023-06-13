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Кулеба: Люксембург признал «голодомор» геноцидом украинского народа

Кулеба: Люксембург признал «голодомор» геноцидом украинского народа

Палата депутатов Люксембурга признала так называемый «голодомор» геноцидом украинского народа. С таким заявлением выступил руководитель украинского Министерства иностранных дел.

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