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Белоусов приказал уволить депутата, схитрившего со службой на СВО. Однопартийцы пощадили?

Белоусов приказал уволить депутата, схитрившего со службой на СВО. Однопартийцы пощадили?

Фото: freepik.com. "Единая Россия" дала официальный ответ на вопрос, что собирается делать со свердловским депутатом Коробейниковым, который схитрил со своим участием в СВО.

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Комментарии
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VT
Viktor Tarko
Значит надо по тихому устроить всем этим депуртатам проверочку по всем направлениям...
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10 час.
АР
Александр Русанов
Вот что значит голосовать скопом, а потом происходит защита мундира
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7 час.
Константин Самарин
Чему удивляться? Это-же Едирасия...
Ответить
20 мин.

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